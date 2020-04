НОВИ САД – На познатим новосадским купалїщу на Дунаю, Штранд, нєт нащивительох и ище ше вше ше нє зна кеди почнє сезона купаня.

Но, роботнїки Явного подприємства „Городске желєнїдло” вредно робя и ушорюю змисти на славним Штранду. Ушорює ше дражки, дзецински забавни парки, коши ше траву, орезує сухи конари, залїва желєнїдло.

Роботи на пририхтованю побрежя, як надпомли у ЯП „Городске желєнїдло”, иду по плану и позарядови стан нє очежує окончованє порядових активносцох.

