БЕОҐРАД – Вчера явносци сообщене же наиходзацого викенду, кед ше по юлиянским календаре преславює Велька ноц, полицийна годзина будзе предлужена.

Запровадзованє полицийней годзини за шицких гражданох почна на пияток на 17 годзин, а закончи ше на вовторок на 5 годзин рано.

Як наявене, шлїдуюцого тижня пензионером будзе дошлєбодзене же би три раз до тижня вишли прешпацирац ше, нє длужей як 30 минути и нє далєй як 300 метери од свойого обисца. Хтори днї у питаню будзе ше знац познєйше.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)