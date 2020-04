Приявиц нову адресу пре доручованє пакетох

НОВИ САД – Кабинет городоначалнїка Нового Саду сообщел нєшка же би шицки пензионере зоз териториї городу чийо пензиї менши як 30 тисячи динари, котри обчекую пакети помоци, а нє достали их прето же ше нє находза на месце дзе су приявени, требали поволац кол-центер Центру за социялну роботу и приявиц нову адресу за доручованє.

Хаснователє котри нє жию на приявеней адреси можу поволац число телефона 021 4882-888 котри роби 24 годзини, же би дали податки котри буду прешлїдзени месним заєднїцом, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)