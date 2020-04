Школа достала нову интерактивну таблу

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” 13. априла сцигла нова интерактивна табла хтору Школа, попри числених других, достала на Конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

Тото Рутенпрес дознава од директорки Школи Хелени Пашо Павлович, хтора гварела же Школа конкуровала пред тим як претаргнута настава пре епидемию. То друга така „мудра” табла у керестурскей Школи, а по словох директорки, тота нова донация будзе похаснована за дальшу модернизацию настави. Табла будзе поставена у будуцей шветочней сали хтору у Школи плную преправиц у школским голу.

