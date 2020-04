Одредзени термини за упис студентох на Универзитет у Новим Садзе

НОВИ САД – Сенат Универзитета у Новим Садзе на вчерайшей схадзки, хтора отримана на електронски способ, принєсол одлуку о утвердзованю рамикових конкурсних терминох за упис студентох на шицки уровнї студийох на тим универзитету у школским 2020/2021. року.

У першим уписним термину за основни и интеґровани студиї приява кандидатох будзе 24., 25. и 26. юния, а планує ше же приємни испити буду отримани 30. юния, 1. и 2. юлия того року.

Други уписни круг будзе на початку септембра. За упис на перши рок мастер, специялистичних и докторских студийох конєчни термини за прияву кандидатох у першим уписним кругу буду по 19. септембер, односно 30. септембер того року у другим уписним термину.

Планує ше же ше на перши рок шицких уровньох студийох упишу вкупно 15 тисячи 950 студенти, зоз того 8 тисячи 318 ше буду финансовац зоз державного буджету, а 7 тисячи 632 места плановани за самофинансованє.

