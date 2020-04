НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад нєшка обявел телефонски числа амбулантох за респираторни инфекциї котри робя 24 годзини.

Амбуланта за респираторни инфекциї за одроснутих на Новим населєню: 021/4879/213/215/217.

Амбуланта за респираторни инфекциї за дзеци на Новим населєню: 021/4879/225/227/228/229

Амбуланта за респираторни инфекциї у обєкту “Йован Йованович Змай”: 021/4879 450/457/458/459; мобилни телефон (064 818 9863 / 064 818 9930).

Covid амбуланта за ваготни жени:

Роботни час амбуланти през тидзень од 7 до 18 годзин, а соботами од 7 до 15 годзин 021/4879-570.

