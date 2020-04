Служби Божо на Вельку ноц и швета у дюрдьовскей церкви

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовски священїк о. Михаил Холошняй ше и у настояцих шветох будзе намагац директно преношиц Служби Божи на його власним Фейсбук профилу.

Нєшка, 16. априла, на Вельки штварток, дзень Тайней вечери, установенє Господом Святей Тайни Євангелиї, на 9 годзин рано будзе Служба Божа Василия Велького зоз вечурню. На 18 годзин Утриня Страсцох Христових, читанє дванац Євангелийох.

На Вельки пияток, 17. априла на 9 годзин, рано Царски часи, на 15 годзин Вечурня Исусового хованя зоз виносом и литию з плащанїцу. На 18 годзин будзе Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу, 18. априла на 9 годзин рано, Служба Божа Василия Велького зоз вечурню, перше воскресене богослуженє, а на 21 годзин Воскресна утриня.

На Перши дзень Велькей ноци, на нєдзелю 19. Априла, на 10 годзин будзе Пасхална литурґия зоз пошвецаньом паскох, а на 18 годзин Вокресна вечурня.

На Други дзень Велькей ноци, на пондзелок 20. априла на 10 годзин будзе Литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

На Треци дзень Велькей ноци, на вовторок 21. априла на 10 годзин, будзе Литурґия з мированьом, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

На Шветлу стреду, Шветли штварток и Шветли пияток, 22., 23. и 24. априла на 8 годзин рано будзе Воскресна утриня и литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

На Шветлу соботу, 25. априла на 8 годзин рано Воскресна утриня и литурґия, а на 18 годзин Бдиниє пред Нєдзелю Антипасхи, Фтомовей.

На Фейсбук профилу дюрдьовского священїка о. Михаила Холошняя мож опатриц и потерашнї зняти Служби Божо зоз дюрдьовскей церкви, як и наяви кеди ше будзе уживо преношиц кажда Служба.

