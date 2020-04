Потераз подзелєни штири тисячи пакети

ЖАБЕЛЬ – Волонтере Општини Жабель вчера почали паковац додатни тисяч пакети з продуктами за костиранє котри буду дзелїц старшим особом.

Потераз подзелєни 2 800 пакети з поживовима продуктами и гиґиєнски средства пенизонером котри маю пензиї менши од трицец тисячи динари. Окрем того подзелєни и 232 пакети социялно загроженим фамелийом. Нови пакети буду подзелєни старшим особом котри маю пензиї векши од трицец тисячи динари, а у планє же би ше пошвидко даровало пакети помоци и особом котри маю статус вибеженцох, а за котри Фонд за даванє помоци вибеженцом и розселєним особом обезпечел средства за помоц трицец фамелийом.

Општина Жабель на тот способ жада помогнуц старшим особом зоз териториї општини, а потераз подзелєла понад штири тисячи пакети помоци пенизонером и социялно загроженим фамелийом.

