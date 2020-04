КЦВ дарунок фамелийного подприємства

НОВИ САД – Заняти у Клинїчним центру Войводини (КЦВ) вовторок, 14. априла, од фамелийного подприємства зоз Нового Саду достали на дарунок 1 000 защитни визири, а по конєц тижня достаню ище 4 000.

До акциї були уключени шицки члени фамелиї Калич – од найстарших по наймладших. Сами направели машину за виробок защитних визирох, набавели материял и сами их продукую. Капацитет машини 20 000 визири дньово.

Наймладши члени фамелиї почали правиц защитни маски, дзецински, за своїх школских пайташох и так помогли на своєродни способ.

