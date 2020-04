Порихтани 1 500 пакети помоци

НОВИ САД – Волонтере Фонда за помоц вибеженцом и розселєним особом, зоз потримовку Влади АП Войводини, спаковали 1 500 пакети помоци хтори буду подзелєни найзагроженшим фамелийом у Войводини.

До пакетох поскладани найосновнєйши поживово продукти и средства за гиґиєну, а у наиходзацих дньох буду и подзелєни. Як надпомнул директор Фонда за даванє помоци вибеженцом и розелєним особом, критериюми дзелєня пакетох утвердзени зоз думаньом и одлуку локалних самоуправох, а право на тоту помоц маю и шицки пензионере чия пензия менша од 30 000 динари мешачно.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)