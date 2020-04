ШИД – После розподзельованя вецей як 3 500 пакетох помоци пензионером з пензиями меншима од 30 000 динари, волонтере Општинского штабу за позарядово ситуациї пририхтали нови пакети.

По словох команданта Штабу Зорана Семеновича, порихтани и скорей вельконоцних шветох подзелєни пензионером и социялном загроженим особом на подручу општини ище коло 2 000 пакети з поживу и средствима за гиґиєну.

