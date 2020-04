ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї принєсол одлуку о роботи предавальньох за наступни днї так же вчера и нєшка буду робиц од 7 по 16 годзин.

На пияток од 4 по 7 годзин буду отворени за особи старши од 65 роки, а од 8 по 16 годзин за шицких других гражданох.

Спрам одлуки Влади Републики Сербиї же огранїченє рушаня будзе од пиятку од 17 годзин по вовоторок рано на пейц годзин, предавальнї нє буду робиц соботу, нєдзелю и пондзелок.

