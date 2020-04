Служби у коцурскей церкви у вельконоцним тижню без вирних

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, пре позарядови стан, Служби Божо у вельконоцним тижню буду служени и надалєй без присуства парохиянох.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, на Вельки штварток, 16. априла, на 15 годзин будзе Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького.

На Вельки пияток, 17. априла, на 8 годзин рано будзе Утриня зоз читаньом дванац страсних Євангелийох, а на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом Плащанїци до гроба.

На нєдзелю, 19. априла, на 10 годзин будзе Вельконоцна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох.

– Вельконоцна Служба Божа будзе преношена директно на Фейбук боку нашей парохиї Grkokatolička parohija Kucura – Грекокатолїцка парохия Коцур. На тот способ будземе мац нагоду буц духовно вєдно, окреме кед придзе час пошвецаня паскох же би у истей хвильки кажде пошвецел свою фамелийну паску у своїм доме, теди кед паску буду пошвецац паноцове у церкви – гварел о. Рац.

Як надпомнул на концу, Дзевятнїцу до Божого Милосердия шицки вирни най модля у своїх домох.

