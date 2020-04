ДЮРДЬОВ – Наютре, 17. априла, од 4 до 7 годзин рано, пензионере у Дюрдьове лїки и други медицински препарати годни купиц лєм у Апатики „Янкович”.

Апатика „Янкович” поряднє роби до 16,30 годзин, а за вельконоцни швета – на соботу, нєдзелю и на пондзелок – нє будзе робиц.

