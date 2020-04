Розпорядок богослуженьох у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У парохиї у Сримскей Митровици будзе таки розпорядок Службох Божих у Вельким Тижню и на Паску.

Нєшка будзе означени Вельки Штварток, Вечурня зоз Службу будзе на 15 годзин; На Вельки Пияток Утриня зоз читаньом страсних Євангелийох будзе на 8 годзин, на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом плащанїци до гробу, а вирни ше можу присц поклонїц Христови у гробе; Велька Собота – Єрусалимска Утриня почнє на 8 рано; Пасха на нєдзелю, 19. априла, на 8 рано воскресна Утриня зоз Службу Божу.

Кед же будзе допущенє за знїманє директного преносу Службох на фейсбуку Коломийки – будзе можлївосц духовного участвованя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)