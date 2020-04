Конкурс за „Червену ружу” предлужени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як одлучел Орґанизацийни одбор Фестивала рускей култури „Червена ружа”, конкурс за нови руски дзецински шпиванки и явна поволанка за участвованє младих на тим Фестивалу, котри требал тирвац по 20. април – предлужени до дальшого.

Шицки критериюми котри предписани у скорей обявени конкурсох важа и далєй, з тим же конкурсну документацию треба посилац лєм по електронскей пошти на имейл адресу dk.kerestur@gmail.com.

Як Рутенпрес дознава од Орґанизатора Фестивала, тогорочни Фестивал сиґурно нє будзе отримани концом юния у превидзеним термину, а точни датум будзе утвердзени у наиходзацим периодзе.

