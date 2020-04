У Кули нєшка вирни можу пойсц на Божи гроб

КУЛА – Нєшка на Вельки пияток у парохиї св. Йосафата на 15 годзин будзе Вечурня зоз покладаньом плащанїци и Єрусалимска утриня, а потим вирни парохиянє годни присц до церкви и кратко ше помодлїц пред Божим гробом док нє почина полицийна годзина.

Шицки шлїдуюци богослуженя буду ше отримовац у полицийней годзини, а як дознаваме од капелана о. Платона Салака ЧСВВ, у тей парохиї нєт можлївосци преношиц богослуженя прейґ интернету, та вирни лєм духовно можу буц повязани з нагоди того найвекшого християнского швета.

На Вельку соботу священїки у церкви на 7,30 годзин буду служиц Царски часи, а на 15 годзин Єрусалимску утриню. На нєдзелю, Воскрешенє Христово, будзе лєм пасхална Литурґия зоз пошвеценьом паскалного єдзеня на 5 годзин рано, Вечурня на 17 годзин, а пасхална Служба у Крущичу нє будзе.

