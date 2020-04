Вельконоцна Служба Божа будзе преношена директно

НОВИ САД – У грекокатолїцкей Церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе на нєдзелю, 19. априла на 10 годзин, парох о. Юлиян Рац будзе служиц торжествену Службу Божу воскресеня Господа нашого Исуса Христа, а хтору ше будзе директно преношиц на Фейсбуку на боку Parohija svjatih apostoloh Petra i Pavla Novi Sad.

Познєйше, одложене аудио преношенє тей Служби будзе на 12,30 годзин на 100 MHz на Радию Нови Сад. Истого дня, внєдзелю, тоту Службу Божу воскресеня одложено будзе преношиц и телевизия РТВ, ТВ2, на 20 годзин.

Як и у других церквох, богослуженя ше буду отримовац без вирних у церквох пре зоперанє ширеня коронавируса.

