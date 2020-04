Червни криж обезпечел пакети за материялно загрожених

ШИД – Дзекуюци помоци Червеного крижу Войводини и Покраїнскей влади АП Войводини, Червени криж у Шидзе обезпечел 200 пакети зоз поживу и гиґиєнскима средствами за материялно загрожених у валалох општини Шид, виявела за „Рутенпрес“ Душица Полетан, секретарка Червеного крижу.

Вона додала же список особох за додзельованє пакетох направени у сотруднїцтве зоз Општинским штабом за позарядови стан же би ше нє случело же би дахто два раз достал пакет, з оглядом же пакети додзельовал и спомнути штаб.

Полетанова додала же Народна кухня и нєшка порядно обезпечи полудзенок за коло 350 хасновательох у Шидзе хтори будзе помоцнєни зоз такволану суху покарму, бо Народна кухня нє будзе робиц под час вельконоцних шветох, а тиж на дарунок достаню и писанки хтори обезпечела єдна донаторка.

