Шарчевич: Емитованє настави будзе закончене о мешац и пол

БЕОҐРАД – О ешац и пол будзе закончене емитованє годзинох на далєкосц за основцох и стредньошколцох, гварел министер просвити Младен Шарчевич и додал же учителє и наставнїки уж можу формовани, описни оцени претвориц до сумативних, числових оценох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Шарчевич наглашел же ше процес ученя на далєкосц одвива уж пейц тижнї, же є задовольни зоз цеком настави, же наставнїки годзини тераз знїмаю сами у своїх домох.

Вон у вияви за ТВ Пинк додал же вери же о мешац и пол будзе закончене емитованє годзинох вязаних за порядну наставу за основну и стредню школу.

Тиж визначел же є задоволньни и як наставнїки и учителє прилапели формативни модели оценьованя и наглашел же уж тераз формативни оцени мож претвориц до сумативних, числових.

Оценьованє останє проблем за часц школярох, там дзе нєт високи ступень диґиталних схопносцох наставнїкох, гварел министер и додал же ше буду хасновац ресурси школских управох, совитнїки и обученши наставнїки зоз тих школох.

Останє и поробиц роботу вязану за закончуюци и приємни испити, гварел Шарчевич и додал же исную вецей сценариї, алє о тим будзе бешедовац о штири тижнї, а шицко ше будзе робиц у интересу дзецох.

На питанє чи школски рок будзе закончени начас, Шарчевич гварел же будзе закончени скорей часу, же зоз школским календаром предвидзене же би настава була закончена 16. юния, алє настава тирва и под час ярнього розпусту, а наставни були и соботи, та так зашпоровани час.

Кед ше здобуду условия за врацанє до школох, годно ше квалитетнєйше робиц зоз менєй ризику. Єднак ше стараме о интересу дзецох и родичох. Нє треба же би було панїки. Будземе присподобйовац систему ґу шицким датим обставином и анї єдно дзецко нє будзе очкодоване, заключел Шарчевич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)