Од нєшка по вовторок тирва полицийна годзина

БЕОҐРАД – Того викенду полицийна годзина будзе тирвац єден дзень длужей як потераз. Забрана рушаня почнє нєшка на 17 годзин, а закончи ше на вовторок на 5 годзин рано.

Нєшка пензионере годни пойсц до предавальньох покупиц шицко цо им потребне у периодзе од 4 по 7 годзин рано, а за шицких других гражданох предавальнї буду отворени од 8 по 16 годзин, кус длужей пре наиходзаце швето. И далєй важа шицки предписани мири о ношеню защитних маскох и рукавицох, дезинфикованю предавальньох о триманя препорученого одстояня.

Власнїки хижних любимцох их годни вивесц на воздух у узвичаєним чаше а, як скорей наявене, шлїдуюцого тижня пензионером будзе дошлєбодзене же би три раз до тижня вишли прешпацирац ше, нє длужей як 30 минути и нє далєй як 300 метери од свойого обисца.

