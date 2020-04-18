У општини Вербас осем особи инфицирани з вирусом ковида-19

ВЕРБАС – Як обявене на сайту општини Вербас, Институт за явне здравє Сербиї ,,Др Милан Йованович Батут” 16. априла обявел официйни податок же на териториї вербаскей општини з вирусом ковида-19 заражени осем особи.

У обовязки же би препровадзели 14 днї без контакту з другима особами пре факт же мали контакт з даским хто инфицирани з вирусом корона, односно же би були у самоизолациї, на териториї општини Вербас 75 особи.

Шицки податки, як и статистични податки о тим кельо єст охорених по городох у Сербиї, мож опатриц ту.

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