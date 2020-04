Обвисценє гражданом хтори остали без роботи

КУЛА – Општина Кула помага шицким гражданом хтори од уводзеня позарядового стану, 15. марца того року, остали без роботи. Средства буду виплацени зоз општинского буджету, у сотруднїцтве зоз Центром за социялну роботу општини Кула.

Средства наменєни виключно гражданом хтори ше находза на евиденциї Националней служби за занятосц у Кули, а хтори остали без роботи и нє маю нїяке друге роботне одношенє.

Гражданє ше можу приявиц прейґ мейлу kabinetkula@gmail.com , а ришенє о преставаню роботного одношеня, як и вимогу за доставанє пенєжней помоци потребне придац у коверти у голу Услужного центру Општинскей управи, у Ленїновей улїци число 11 у Кули, през роботни днї од 9 по 12 годзин..

Прияви треба доставиц по 15. май 2020. року.

