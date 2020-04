Наютре Пасха, вчера бул Вельки пияток

КУЛА – И у грекокатолїцкей парохиї Св. Йосафата у Кули, вчера означени Вельки пияток зоз Вечурню и покладаньом плащанїци, хтору служели домашнї парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ.

Потим кратко, до початку полицийней годзини, нєвельке число вирних були ше помодлїц пред Божим гробом.

Пасхална Литурґия будзе внєдзелю рано на 5 годзин, алє без присуства вирних понеже полицийна годзина и забрана рушаня, та парохиянє годни лєм духовно буц повязани зоз свою церкву, понеже у Кули нєт условия же би Служба була преношена прейґ дружтвених мрежох.

