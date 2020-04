СЕРБИЯ – Як стої на сайту Министерства здравя на нєшкайши дзень, вкупне число особох хтори инфицирани з вирусом ковид-19 виноши 5.994, а на сайту мож найсц и урядово податки о числу инфицираних по општинох.

Так за општину Кула стої же єст 14 инфицирани особи зоз вирусом корона, а як за Рутенпрес виявел директор Дому здравя у Кули др Жарко Шевин, же єдино Министерство здравя овласцене давац урядово податки о тей хороти.

