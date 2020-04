Умарла Ана Дудаш

Того викенду наш Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя„ остал без ище єдней драгоциней и милей особи. Нєшка пред поладньом упокоєла ше Ана Дудаш, шицким театралним ентузиястом познатша як „тета Ганчаˮ, ґлумица и длугорочна ґардероберка у тей нашей институциї.

Народзела ше 23. авґуста 1936. року у Руским Керестуре, дзе закочела основну школу, а потим ше преселєла зоз фамелию до Зомбора дзе ше школовала и жила по 1953. рок, кед ше врацела до Керестура, у котрим жила по конєц живота зоз своїм супругом, длугорочним директором нашого Театра-Владимиром Дудашом.

З театралну дїялносцу ше занїмала од самих початкох снованя Театра, дзе на Керестурскей сцени зазначела велї значни улоги за хтори достала награди, медзи другима и Златну плакету за найлєпшу улогу у представи „Опера за три ґроши„ Бертолда Брехта на Союзним фестивалу у Требиню.

Шицки актере у нашим театру ю окреме буду паметац по єй велькей любови и ентузиязму зоз хторим креировала и старала ше о ґардероби за велї представи Керестурскей сцени.

Ана Дудаш будзе похована на керестурским теметове на пондзелок, на 10 годзин, пре позарядови стан у кругу єй найблїзших.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)