Христово воскреснуце препровадзене з богослуженями

БАЧИНЦИ – На Вельки пияток парох о. Дарко Рац з панїматку на 13 годзин служел Вечурню з покладаньом плащанїци, а вирни мали можлївосц поєдинєчно присц и поклонїц ше Христовому гробу и плащанїци.

Всоботу парох о.Рац служел Єрусалимску утриню,вечар Пасхалне саночне и Службу Божу Св. Василия Велького.

Внєдзелю служена Псхална утриня, а на 10 годзин Служба Божа зоз пошвецаньом кошаркох зоз Пасху.

У шицких богослуженьох нє були присутни вирни пре забрану Ординарияту епархиї (пре актуални стан), алє була присутна паноцова фамелия.

Нєшка Служба Божа будзе на 10 годзин, тиж и на вовторок на 10 годзин з мированьом, а парох дзекує вирним хтори принєсли квице на парохию за прикрашованє Божого гроба и самей церкви.

