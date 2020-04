Торженствено означeне швето, алє без вирних

ШИД – У парохиї Преображеня Господнього у Шидзе парох о. Михайло Режак з нагоди вельконоцних шветох служел богослуженя од Велького пиятку, потим соботи и вчера на Вельку ноц, кеди пошвецел кошарку зоз пасхалнима єдлами, а шицко без присуства вирних.

Подобне було и у парохиї Святого архангела Михаила у Беркасове дзе богослуженя тримал парох о. Владимир Еделински Миколка хтори на 13 годзин на Вельки пияток служел Вечурню з покладаньом плащанїци, а на 15 годзин у церкви у Бикичу.

На Перши дзень швета, на Пасху перше служел Службу Божу у Бикичу на 8 г,а потим на 10,30 г у Беркасове.

Нєшка тиж будзе служиц Служби Божо у Бикичу на 9 г, а у Беркасове на 10,30 г, док вовторок богослуженє будзе лєм у Беркасове на 10,30 г.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)