Богослуженє за Вельку ноц без вирних

НОВИ САД – У Новим Садзе, у грекокатолїцкей конкатедралней Церкви Святих апостолох Петра и Павла, внєдзелю, 19. априла, на 10 годзин, парох о. Юлиян Рац служел торжествену Службу Божу воскресеня Господа нашого Исуса Христа без вирних, а хтору ше директно преношело на Фейсбуку профилу Parohija svjatih apostoloh Petra i Pavla Novi Sad.

– Велька ноц то Швето побиди живота над шмерцу. Воскреснути Исус нас цеши же маме нагоду за живот вични. Криза нас сце оддзелїц єдних од других. Нє дайме ше, алє ище баржей вєдно облапяйме воскреснутого Исуса – гварел парох о. Юлиян Рац, хтори и пошвецел паски у церкви, a дзияковал Йовґен Надь.

Парох тиж пречитал вельконоцне порученє нашого епарха кир Георгия Джуджара, же Исус Христос Син Божи и нєт радоснєйшей подїї од воскресеня. У тим жива сила, вилїченє и живот. Радуйме ше, бо нам Христос отворел дзвери до вичносци и вилїчел людску природу.

Познєйше, одложене авдио преношенє тей Служби було на 12,30 годзин на 100 MHz на Радию Нови Сад, Програми на руским язику.

Истого дня, внєдзелю, тоту Службу Божу одложено преношела и Руска редакция телевизиї РТВ, ТВ2, на 20 годзин.

Пред тим, пияток, у церкви у Новим Садзе була плащанїца на Исусовим гробе.

