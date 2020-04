Од ютра кратши полицийни час

СЕРБИЯ – Предсидатель Сербиї Александар Вучич наявел же ше мири котри запровадзени у борби процив ковиду-19 буду ублажовац, а перша то скрацованє полицийного часу, котри од ютра, о почина на 18 го дзин. Пензионере ше годни шейтац пол подзини у периоду од 18 до 1,30 годзин и то три раз до тижня – вовторок, пияток и нєдзелю Од вовторку буду отворени ремеселнїцки роботнї, а други предавальнї хтори нє маю вецей як 300 м² од 27. априла. Отверанє готелох, баньох, тарґовинских центрох, медзигородского транспорту и контроловане отверанє аеродромох, кафичох и ресторанох планує ше од 4. по 11. май.

