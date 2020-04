Отвераю ше желєни пияци

СЕРБИЯ –Влада Сербиї на нєшкайшей схадзки принєсла одлуку же желєни пияци, и на отвореним и у завартим просторе од ютра буду отворени.

Най здогаднєме, од ютра полицийни час почина на 18 годзин и тирва по 5 годзин, пензионере ше годни шейтац пол годзини у периоду од 18 до 1,30 годзин и то три раз до тижня – вовторок, пияток и нєдзелю, а починаю робиц ремеселнїцки роботнї зоз обласци даваня услугох як цо то автомеханїчарски и вулканизерски роботнї, ципеларе, скравци, школи за обуку вожачох, кнїжкарнї, предавальнї моторних превозкох, бициґлох, наутики, технїчней роби, будовательного материялу, як и будователє на менших будовалїщох.

Шицки котри од ютра почню робиц муша строго почитовац шицки предписани мири защити процив ширеня ковиду-19.

