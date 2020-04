Вельконоцна Служба Божа и з коцурскей церкви преношена на Фейсбуку

КОЦУР – Пре позарядови стан, Служби Божо у вельконоцним тижню у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре були служени без присуства парохиянох.

Вельконоцну Службу Божу внєдзелю на 10 годзин служели парох коцурски о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко и о. др Яков Кулич, а вирни коцурскей парохиї Службу могли провадзиц лєм прейґ Фейсбук боку Грекокатолїцкей парохиї.

По вчера вечар призначени вецей як 1.700 препатрунки Воскресного богослуженя.

Як гварел у казанї парох о. Рац, того року славиме швето Воскресеня Христового оставаюци у своїх домох пре надзвичайни причини, хтори заш лєм нє годни зацмиц значенє того велького и радосного швета. По його словох, швето Воскресеня Христового вельке прето же пременєло историю цалого швета и ошвицело цмоту яка завладала у свидомосци людзох, а радосне прето же ошлєбодзело людски род од терхи гриха и од його траґичних пошлїдкох, и у нїм цала сущносц християнства.

Парох пречитал и часц владковей вельконоцней винчованки, визначуюци же кед нашо церкви, гоч отворени, останю празни – най шицки вежнєме духовну учасц и духовно ше зєдинїме у спасених подїйох страсного тижня, з прешвеченьом же после церпеня и страсцох приходзи славне и радосне воскресенє.

На концу Служби паноцове пошвецели даскельо паскални кошарки котри ше находзели на стред церкви, а шицких котри директно провадзели богослуженє парох о. Рац замодлєл же би у исти час у свої домох пошвецели пасхалне єдзенє своєй фамелиї.

– Придружуєме ше и ми винчованком за Вельконоцни швета, од нас, шицким вам, насампредз у Коцуре, Савиним Селу, Новим Орахове, Бачкей Тополї, як и шицким другим котри провадзели або шветкую з нами вєдно нєшкайши дзень. Христос Воскресе – гварел на концу богослуженя парох о. Владислав Рац.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)