Означена Велька ноц и у вербаских парохийох

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и у грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у нововербаскей парохиї, пре запровадзени позарядови стан, шицки Служби Божо у вельконоцним тижню були отримани без присуствованя вирних.

Внєдзелю, 19. априла, парох старовербаски о. Алексей Гудак и парох нововербаски о. Иґор Вовк отримали Вельконоцну Службу Божо индивидуално, окружени лєм зоз членами своєй фамелиї.

Як гварели парохове вербаских парохийох, шицки парохиянє могли пошвециц пасхалне єдзенє зоз швецену воду пошвецену на Богоявлєнє, запалїц швичку и помодлїц ше же би на таки способ радосц Христовей Пасхи вошла до каждого дому.

