И вирни у Митровици и Беоґрадзе Службу провадзели прейґ интернету

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – Як и у векшини наших парохийох, и у Митровици вирни дочекали Паску у своїх обисцох. Дзекуюци предсидательови Националного совиту Українцох Миколови Ляховичовому, шицки богослуженя од – Квитней нєдзелї и Велького Тижня – вирни могли провадзиц прейґ фейсбук профилу Дружтва „Коломийка”.

Службу директно провадзели 225 фамелиї, а з часом ю одпатрели 493 фамелиї по Босней, Горватскей, Канади… То и перша така Паска у живоце векшини вирних, кед ше на окремни способ духовно повязовали и участвовали у духовней Причасци и пошвецованю паскох.

Вирни у Беоґрадзе на инициятиву пароха беоґрадского о. Владислава Раца, зоз помоцу Олґици Радович Лендєр и других, першираз ше повязали до своєй парохиялней ґрупи, та були повязани прейґ медзисобних поздравох и контактох, а сам парох их информовал и духовно потримовал зоз рижнима духовнима змистами. И вони, як и други, провадзели Паску прейґ интернету, а велї провадзели и ґрупу Дружтва „Коломийка” прейґ котрей у директним контакту пошвецели и свою домашню паску.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)