На Вельку ноц у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – И вирни котри по юлиянским календару найрадоснєйше християнске швето славели дома пре позарядови стан, а дзекуюци социялним мрежом, Служби Божо могли провадзиц директно. У тижню пред саму Вельку ноцу, дзекуюци о. Михаилови Холошняйовому, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици вирни ше могли модлїц вєдно з нїм на його власним Фейсбук профилу.

Внєдзелю, 19. aприла, на Вельку ноц у Служби шпивали члени фамелиї Холошняй, а пред конєц Служби, у церковней порти пошвецени даскельо кошарки з пасхалним єдзеньом.

Вирни з Дюрдьова, алє и з других наших парохийох и иножемства, барз подзековни парохови и членом Церковного одбору же могли провадзиц Служби у тих нємилих часох.

