ДЮРДЬОВ – Нєшка, 21. Априла, на Треци дзень Велькей ноци у церкви Рождества Прествятей Богородици у Дюрдьове на 10 годзин дополадня була Литурґия з мированьом у хторей шпивали члени фамилиї Холошняй. И тоту Службу могло провадзиц на Фейсбук профилу домашнього священїка о. Михаила Холошняя.

Нєшка на 18 годзин будзе Воскресна вечурня, а заплановане же би и з тей Служби бул директни пренос на у спонутим ФБ профилу.

Наютре, на Шветлу стреду, як и на Шветли штварток и Шветли пияток, 22., 23. и 24. априла на 8 годзин рано будзе Воскресна утриня и литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

На Шветлу соботу, 25. априла на 8 годзин рано Воскресна утриня и литурґия, а на 18 годзин Бдиниє пред Нєдзелю Антипасхи, Фтомовей.

Заплановане же би ше шицки тоти Служби уживо преношели на Фейсбук профилу дюрдьовского священїка о. Михаила Холошняя.

