У АП Войводини ше и далєй зменшує число охорених од Ковида-19

НОВИ САД – На нєшкайши дзень число охорених од Ковида-19 у АП Войводини ше и далєй зменшує. У Клинїчним центру Войводини (КЦВ) у Новим Садзе од тей инфекциї ше хвильково лїча 100, а у Общим шпиталю у Панчеве 144 пациєнти. Од того числа на механїчну вентилацию у КЦВ приключени седем, а у Панчеве двойо пацинєти.

У дочасовим шпиталю у Гали 1 Новосадского сайму, у хторей ше лїча пациєнти зоз благшу клинїчну слику, находза ше 165, а у Специялним шпиталю за регабилитацию „Юнакович” у Апатину 40 особи.

У складзе зоз одлуку Влади Републики Сербиї, и на териториї АП Войводини од нєшка важа благши мири защити од вируса Ковид-19, алє ше на гражданох апелує же би ше и и надалєй справовали одвичательно и же би применьовали шицки основни мири защити, як цо то социялне дистанцованє, ношенє защитних маскох и рукавицох и хаснованє средствох за дезинфекцию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)