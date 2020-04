Вишло априлске число „Заградки”, положене є и на сайт

НОВИ САД – Школяре и предшколски дзеци, пре позарядови стан, порядну наставу нє маю у своїх учальньох, алє воспитно-образовни змисти провадза он лайн, та так порихтана и „Заградка” за април. Часопис поставени и на наш сайт.

Як ше учи дома, шведочи и фотоґрафия на насловним боку двох братох, школярох першей класи у Новим Садзе, а о знїманю за телевизию годзинох руского язика у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре дознаце у рубрики „Висти зоз школох” на 19. боку. Скоро шицки школярски литературни и подобово роботи за тото число часописа учительки посилали прейґ интернету, та Редакция поволує сотруднїкох и читачох най и прилоги за майске число так посилаю.

Як влонї дюрдьовски и керестурски хлапци ходзели по облїваню, опатьце у рубрики „Фото памятки”, на 2. боку.

У литературней часци найдзеце стихи Михала Симуновича и приповедку Миколи М. Кочиша, а ту и нова приповедка Златки Чижмар. Представена и нова сликовнїца „Руского слова” за наймладших „Веселий буквар”. Драмски слички за тото число написал писатель Неделько Терзич, а з науковей фантастики вибрани виривок зоз возбудлївого польского романа о чаривним жвератку.

У рубрики „Наука за кажде дзецко” пригодни тексти и илустрациї о Велькей ноци, а додаток за наймладших „Мала заградка” дзецом дарує кратки стихи о яри хтори написали поетеси Мария С. Горняк и Ирина Гарди Ковачевич. Ту и илустрациї за фарбенє и Квиз.

Забавни боки инспировани з вельконоцнима символами – писанками, а яки Шветово днї означени у априлу, можеце дознац кед пречитаце цали 23. бок.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)