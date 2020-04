Волонтерки помагаю старшим Дюрдьовчаном

ДЮРДЬОВ – Пошвидко як преглашени позарядови стан у Републики Сербиї, вредни, зложни и шмели дзивки зоз Дюрдьова здружели ше помогнуц старшим особом котрим потребна помоц.

Млади Дюрдьовчанки – Лидия Кухар, Тамара Салаґ, Марина Сеґеди и Мария Хромиш нащивели старши особи котри нє шму виходзиц пре позарядови стан, алє и особи котрим потребна помоц, та су дзечни пойсц до дутяну, лєбо апатики.

Покля тирва позарядови стан, старши Дюрдьовчанє можу наволац спомнути волонтерски з Дюрдьова на число телефона 069/553-59-58. Окрем того, на тото число телефона ше можу приявиц и млади котри тиж жадаю помогнуц.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)