Нєшка почина пробни он-лайн Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, як и у шицких школох у Сербиї, нєшка почина он-лайн пробни Закончуюци испит за школярох осмей класи. У керестурскей Школи покладаю го 28 школяре.

Нєшка, 22.априла, школяре покладаю тест зоз мацеринского язика, наютре зоз математики, а 24. априла комбиновани зоз пейцох предметох (физика, хемия, биолоґия, история, и ґеоґрафия).

По одлуки и инструкцийох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, пробни Закончуюци испит ше поклада на таки способ пре позарядови стан. Школяре ґу тестом приступаю зоз своїм налогом прейґ платформи mojaučionica.gov.rs, a у чаше 12 годзинох сами вибераю кеди буду виполньовац тести.

У керестурскей Школи тройо од 28 школярох тест покладаю по Индивидуалним образовним програму або комбиновано, цо значи же и он-лайн и на паперу, котри доставаю од Школи на дзень тестованя.

Пробни он-лайн Закончуюци испит нє будзе оценьовани, бо ше окончує у нє досц контролованих условийох, а резултати буду доступни после 12 годзинох. Таки Пробни испит школяром и Школом би мал послужиц як указатель уровню їх знаня хторе потребне на правим Закончуюцим испиту без хторого ше нє можу уписац до штреднєй школи.

