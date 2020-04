Општина Жабель обезпечела безплатни превоз за медицинских роботнїкох

ЖАБЕЛЬ – Понеже пошвидко по преглашованю позарядового стану застанове даванє услугох автобуского превозу, Општина Жабель од 16. априла орґанизує автобуски превоз за медицинских роботнїкох котри заняти у Институту за здравствену защиту дзецох и младежи, односно до такволаного Дзецинского шпиталю у Новим Садзе. Превоз можу хасновац и други медицински роботнїки.

Орґанизовани є на инициятиву спомутого Шпиталю котри ше приявел на поволанку Општина Жабель котра на урядовим сайту, 21. марца обявела явну поволанку за потребу орґанизованя окремного городского и пригородского превозу. На поволанку ше явел лєм спомути Шпиталь, алє превоз можу хасновац и други медицински роботнїки на основи роботней леґитимациї або потвердзеня з лїкарскей комори. Превоз безплатни.

Орґанизовани є зоз трох општинских местох, по два одходи до Нового Саду, и по два приходи назад.

До Нового Саду зоз Жаблю орґанизовани на 6,05 годзин рано и 18,05 годзин, зоз Чуроґу на 5,45 годзин рано и на 17,45 годзин, зоз Дюрдьова на 6,10 годзин рано и на 18,10 годзин, з Ґосподїнцох нє орґанизовани превоз понеже у Институту за здравствену защиту дзецох и младежи за таке нє мали потреби.

Автобус у местох општини руша зоз автобусних чекалїщох, а зоз Нового Саду руша опрез Институту за здравствену защиту дзецох и младежи.

