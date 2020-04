КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општина Кула обвисцує пензионерох чийо приманя спод 30 000 динари, а нє достали пакети помоци, най ше явя до своїх Месних заєднїцох (МЗ).

Пензионере з Руского Керестура хтори нє достали пакет треба най ше явя до Месней заєднїци (у Спортскей гали улїца Б. Кидрича) на телефон число 703-305. Приложиц маю чек од пeнзиї без остатнього звекшаня.

Пензионере з Кули явиц ше маю до МЗ Горнї город на телефон число 723-199, або МЗ Долнї город 728-030.

