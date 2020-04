ЖАБЕЛЬ – На основи податкох зоз урядового сайту COVID 19, у прешлим тижню у општини Жабель реґистровани ище два особи зоз коронавирусом, односно COVID 19, а у тим тижню ище єдна особа. По тих податкох у општини Жабель по 22. април реґистровани вкупно штири случаї охореня.

Сайт мож отвориц и з того линку, а вецей информациї мож пречитац кед ше кликнє на облачок з меном „Статистични податки о вирусу COVID 19”.

