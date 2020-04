Ознова починаю робиц пияци и у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Од стреди, 22. априла, шицки пияци на териториї општини Вербас котри були заварти пре зоперанє ширеня вирусу Ковид-19, як обявело Явне комуналне подприємство ,,Комуналєц”, ознова починаю робиц.

Шицки заинтересовани годни куповац желєняву и други продукти на пияцох у Вербаше, Коцуре и Змаєве.

Зоз ,,Комуналцу” апелую на нащивительох, як и на тарґовцох, же би ше притримовали шицких предписаних мирох защити од ширеня епидемиї коронавирусу. Обовязне хаснованє защитних маскох и рукавицох, як и притримованє оддалєносци помедзи два особи под час тарґованя.

