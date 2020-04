Пробни испит покладаю и школяре у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – За школярох зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” з Дюрдьова вчера, 22. априла, почал пробни Закончуюци испит. Буду го робиц 63 школяре зоз штирох оддзелєньох осмих класох, з тим же двойо школяре тест покладаю по ИОП програми, односно по Индивидуалней образовней програми.

Закончуюци испит, як и шицки школяре, покладаю он-лайн, маю вибор кеди буду робиц тести у периодзе од 8 рано по 20 годзин вечар, алє за ришованє теста маю годзину.

Школяре вчера покладали пробни закончуюци испит зоз мацеринского язика, 59 школяре покладаю зоз сербского, а 4 зоз руского язика. Нєшка, 23. априла, шицки покладаю тест зоз математики, а наютре, 24. априла, комбиновани зоз пейцох предметох.

