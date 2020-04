РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП „Рускомˮ, вчера 22. априла у Руским Керестуре ознова окончело дезинфикованє явних поверхносцох и улїчкох пре зоперанє ширень вирусу корона.

Дезинфиковани нукашнї простор и простор коло Водици, а у пополадньових и вечарших годзинох окончене дезинфикованє шицких улїцох у валалє.

Окрем занятих у подприємстве „Рускомˮ, тоту акцию помага и Добродзечне огньогасне дружтво, як и други волонтере.

