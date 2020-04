Отворени пияци у Новим Садзе

НОВИ САД – Явне комуналне подприємство „Тржница” Нови Сад од вовторку, 21. априла, отворело пияци зоз роботним часом од 7 до 14 годзин.

Пияци дезинфиковани скорей як су отворени, а заняти спозорюю же ше на пияцу треба притримовац мирох хтори ше совитує при защити процив ширеня Ковиду-19.

На пияц ше уходзи на єден уход, а на други ше виходзи, у каждей хвильки заняти можу дочасово застановиц людзох на уходзе кед єст вельо особи на пияцу, за кажду тезґу може буц єдна особа цо предава, а тоти цо предаваю продукти на пияцу муша ношиц защитни маски и рукавици. Купци би тиж требали мац маски на твари и рукавици, а совитує ше им же би цо менєй рушали продукти.

Най здогаднєме же на основи розказу директора ЯКП „Тржница”, а пре позарядови стан, шицки пияци на териториї Городу Нови Сад були заварти и нє робели од нєдзелї, 22. марца.

