Вишло нове „Руским слове”, поставене є и на сайт

НОВИ САД – Нове число новинох „Руске слово” вишло як двочисло, а пре очежану дистрибуцию новинох, уж є поставене на сайт у пдф формату.

Рубрика „Тижньовнїк” спатра найновши информациї о числу охорених од вирусу Ковид-19, а „Нашо места” зазначели як волонтере по валалох помагаю найстаршим гражданом у позарядовим стану.

На „Економиї” розгварка зоз заградкаром Дамиром Кочишом зоз Дюрдьова и напис о тарґовини у позарядовим стану.

О он-лайн покладаню пробного Закончуюцого испиту за школярох осмих класох и напис о трицец рокох Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” пише на бокох рубрики „Култура и просвита”.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Славко Шанта зоз Дюрдьова и Златко Манько зоз Шиду, а у додатку „Дом и фамелия” психолоґове даваю свойо совити як превозисц нєлагоду и нєпорозуменя под час позарядового стану. Ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

„Духовни живот” приноши вистки о тим як преславена Велька ноц по юлиянским календаре, а „Спорт” пише о пошлїдкох на спортски активносци, а насампредз на рукомет у РК „Русин”.

У рубрики „Горуци тепши” єст нови рецепти за рижнородни єдла.

