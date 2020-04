Нєшка швето Дзуря, мож вжац пошвецене жито

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка по григориянским календаре припада швето велїкомученїка Георгия – Дзуря, а на тот дзень ше тиж пошвеца младе жито.

Пре позарядови стан, у празней церкви, без присуства вирних, на 7 рано Службу Божу служел капелан о. Михайло Шанта, а на концу пошвецел и жито.

Пошвецене жито поставене на штирох бокох у порти коло катедралней церкви, дзе го вирни можу вжац през цали дзень, тє. до полицийного часу до 18 годзин, а пошвеценого жита будзе тиж и у Водици, дзе ше вирни приватно одходза помодлїц.

Най надпомнєме, и надалєй ше треба притримовац предписаних мирох – оддалєносц єдни од других муши буц два метери, а шицки муша мац защитни маски и рукавици.

