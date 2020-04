Пияци почали робиц и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Од вчера, стреди 22. априла по одлуки Влади Републики Сербиї шицки пияци, та и у местох општини Жабель, достали дошлєбодзенє же би ознова почали робиц.

Понеже стреда у Дюрдьове пиячни дзень, Дюрдьовчанє уж вчера могли покупиц потребне, а понеже ище вше тирва позарядови стан пре застановйованє ширеня коронавирусу, могло ше обачиц же на пияцу нє було вельо анї купцох, а анї тих котри предаваю.

Уж даскельо тижнї за шором, за викенд було подполне забранєне рушанє, а як будзе того викенду ше ище нє зна, та ше нє зна анї чи на тоту соботу, 25. априла будзе ознова робиц пияц у Дюрдьове, кед главни пиячни дзень.

